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В Праге 250 тысяч человек потребовали отставки премьер-министра из-за подозрений в мошенничестве. Фотография

Источник: Meduza
В Праге 23 июня прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого <a href="https://www.reuters.com/article/us-czech-protests/czechs-stage-biggest-anti-government-protest-since-communist-era-idUSKCN1TO0NI" target="_blank">подозревают</a> в махинациях с субсидиями Евросоюза. По утверждениям организаторов мероприятия, на митинг вышли не менее 250 тысяч человек; акцию называют самой массовой в стране со времен «бархатной революции» 1989 года.
В Праге 23 июня прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого подозревают в махинациях с субсидиями Евросоюза. По утверждениям организаторов мероприятия, на митинг вышли не менее 250 тысяч человек; акцию называют самой массовой в стране со времен «бархатной революции» 1989 года.
Petr David Josek / AP / Scanpix / LETA