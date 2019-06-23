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В Праге 250 тысяч человек потребовали отставки премьер-министра из-за подозрений в мошенничестве. Фотография
19:14, 23 июня 2019
Источник: Meduza
В Праге 23 июня прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого
подозревают
в махинациях с субсидиями Евросоюза. По утверждениям организаторов мероприятия, на митинг вышли не менее 250 тысяч человек; акцию называют самой массовой в стране со времен «бархатной революции» 1989 года.
Petr David Josek / AP / Scanpix / LETA
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