Путину прислали вопрос про банду патриотов из «Единой России». Он ответил про банду из 1990-х

На «Прямой линии» Владимир Путин увидел показанный на экране вопрос «Куда нас ведет эта банда патриотов из „Единой России“?» и решил ответить на него, «чтобы не было впечатления, что мы уходим от острых политических вопросов». Президент рассказал, какие трудности переживала Россия в 1990-х годах, и выразил мнение, что некоторые из находившихся тогда у власти людей должны нести за это ответственность.