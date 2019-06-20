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Путину прислали вопрос про банду патриотов из «Единой России». Он ответил про банду из 1990-х
12:27, 20 июня 2019
Источник: Meduza
На «Прямой линии» Владимир Путин увидел показанный на экране вопрос «Куда нас ведет эта банда патриотов из „Единой России“?» и решил ответить на него, «чтобы не было впечатления, что мы уходим от острых политических вопросов». Президент рассказал, какие трудности переживала Россия в 1990-х годах, и выразил мнение, что некоторые из находившихся тогда у власти людей должны нести за это ответственность.
Фото в анонсе: Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA
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