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Первая месса в соборе Нотр-Дам после пожара. Фотография
17:38, 15 июня 2019
Источник: Meduza
Вечером 15 июня в соборе Парижской Богоматери была отслужена первая месса после пожара, случившегося два месяца назад. На ней
присутствовали
около 30 человек. Все собравшиеся, в том числе священники, были в касках, потому что угроза обрушения свода до сих пор устранена не до конца.
Karine Perret / Reuters/ Scanpix / LETA
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