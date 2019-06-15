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Первая месса в соборе Нотр-Дам после пожара. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 15 июня в соборе Парижской Богоматери была отслужена первая месса после пожара, случившегося два месяца назад. На ней <a href="https://www.reuters.com/article/us-france-notre-dame-mass/worshippers-in-hard-hats-to-attend-notre-dames-first-mass-since-fire-idUSKCN1TG07B" target="_blank">присутствовали</a> около 30 человек. Все собравшиеся, в том числе священники, были в касках, потому что угроза обрушения свода до сих пор устранена не до конца.
Вечером 15 июня в соборе Парижской Богоматери была отслужена первая месса после пожара, случившегося два месяца назад. На ней присутствовали около 30 человек. Все собравшиеся, в том числе священники, были в касках, потому что угроза обрушения свода до сих пор устранена не до конца.
Karine Perret / Reuters/ Scanpix / LETA