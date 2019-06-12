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Прием в Кремле в честь Дня России. Фотография

Источник: Meduza
Студентка МГУ, корреспондент издания Medialeaks Анна Луганская пришла на прием в Кремле по случаю Дня России в футболке «Я/Мы Иван Голунов». Издание The Bell в своем телеграм-канале написало, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр».
Студентка МГУ, корреспондент издания Medialeaks Анна Луганская пришла на прием в Кремле по случаю Дня России в футболке «Я/Мы Иван Голунов». Издание The Bell в своем телеграм-канале написало, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр».
Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA