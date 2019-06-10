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РКН объяснил, какие имена войдут в национальную доменную зону России. Вот несколько примеров

Источник: Meduza
Все доменные имена с такими окончаниями <a href="https://regulation.gov.ru/projects#npa=92088" target="_blank">по предложению Роскомнадзора</a> войдут в российскую национальную доменную зону. Создание такой зоны предусмотрено законом об изоляции Рунета — формально для «устойчивого и безопасного использования на территории РФ доменных имен».
Все доменные имена с такими окончаниями по предложению Роскомнадзора войдут в российскую национальную доменную зону. Создание такой зоны предусмотрено законом об изоляции Рунета — формально для «устойчивого и безопасного использования на территории РФ доменных имен».

Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»