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В аэропорту Шереметьево имени Пушкина установили памятник Пушкину

Источник: Meduza
Аэропорту Шереметьево <a href="https://meduza.io/news/2019/05/31/putin-podpisal-ukaz-o-prisvoenii-imen-40-rossiyskim-aeroportam" target="_blank">присвоили</a> имя Александра Пушкина — и по этой причине 5 июня там установили памятник поэту. В церемонии открытия участвовал министр культуры Владимир Мединский. Скульптура работы Александра Бурганова изображает Пушкина, декламирующего стихотворение, <a href="https://www.mskagency.ru/materials/2896198" target="_blank">объяснили</a> в пресс-службе аэропорта. В корешке книги, которую держит поэт, спрятан QR-код — с его помощью можно скачать произведения Пушкина в аудиоформате.
Аэропорту Шереметьево присвоили имя Александра Пушкина — и по этой причине 5 июня там установили памятник поэту. В церемонии открытия участвовал министр культуры Владимир Мединский. Скульптура работы Александра Бурганова изображает Пушкина, декламирующего стихотворение, объяснили в пресс-службе аэропорта. В корешке книги, которую держит поэт, спрятан QR-код — с его помощью можно скачать произведения Пушкина в аудиоформате.
Антон Великжанин / ТАСС