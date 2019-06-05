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В аэропорту Шереметьево имени Пушкина установили памятник Пушкину
10:59, 5 июня 2019
Источник: Meduza
Аэропорту Шереметьево
присвоили
имя Александра Пушкина — и по этой причине 5 июня там установили памятник поэту. В церемонии открытия участвовал министр культуры Владимир Мединский. Скульптура работы Александра Бурганова изображает Пушкина, декламирующего стихотворение,
объяснили
в пресс-службе аэропорта. В корешке книги, которую держит поэт, спрятан QR-код — с его помощью можно скачать произведения Пушкина в аудиоформате.
Антон Великжанин / ТАСС
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