Дональд и Мелания Трамп встретились с Елизаветой II и членами британской королевской семьи. Фотография

Президент США Дональд Трамп приехал в Великобританию с государственным визитом. В первый день визита Трамп и его супруга Мелания встречались в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II, наследным принцем Чарльзом и его женой Камиллой. Вечером 3 июня в честь президента США устроят торжественный банкет с участием Елизаветы II и премьер-министра Терезы Мэй. На второй день визита запланированы переговоры Трампа и Мэй, а в последний день президент США поедет в Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии.

Simon Dawson / Reuters / Scanpix / LETA