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«Путин не хочет хоть в чем-то походить на карикатуры». Кремль — о ток-шоу «Би-би-си» с анимированным президентом РФ
08:31, 23 мая 2019
Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отреагировал
на запуск вечернего ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin), которое
будет выходить
на телеканале BBC Two. Ведущим комедийного шоу стал анимированный Владимир Путин, роль которого исполняет британский актер и сценарист Нэтт Тапли. Сейчас готовы два пилотных эпизода, первый из них
выйдет
14 июня.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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