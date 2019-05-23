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«Путин не хочет хоть в чем-то походить на карикатуры». Кремль — о ток-шоу «Би-би-си» с анимированным президентом РФ

Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков <a href="https://govoritmoskva.ru/news/198833/" target="_blank">отреагировал</a> на запуск вечернего ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin), которое <a href="https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2019/vladimir-putin" target="_blank">будет выходить</a> на телеканале BBC Two. Ведущим комедийного шоу стал анимированный Владимир Путин, роль которого исполняет британский актер и сценарист Нэтт Тапли. Сейчас готовы два пилотных эпизода, первый из них <a href="https://twitter.com/Natt/status/1131341335351517186" target="_blank">выйдет</a> 14 июня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на запуск вечернего ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin), которое будет выходить на телеканале BBC Two. Ведущим комедийного шоу стал анимированный Владимир Путин, роль которого исполняет британский актер и сценарист Нэтт Тапли. Сейчас готовы два пилотных эпизода, первый из них выйдет 14 июня.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA