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В Петербурге задержали участников акции против гомофобии. Фотография

Источник: Meduza
Акция в Санкт-Петербурге была приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. По <a href="https://www.fontanka.ru/2019/05/17/119/" target="_blank">словам</a> адвоката Ксении Михайловой, всего были задержаны семь человек, включая ее саму. Полицейские назвали акцию не согласованной, хотя она проходила на <a href="http://ombudsmanspb.ru/22_02_2019_spetsialno_otvedennye_mesta_dlja_kollek" target="_blank">объявленной</a> гайд-парком площади Ленина. Как <a href="https://zona.media/news/2019/05/17/homophobia" target="_blank">пишет</a> «Медиазона», во время акции за участниками погнались бритоголовые молодые люди; полиция не стала их задерживать.
Акция в Санкт-Петербурге была приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. По словам адвоката Ксении Михайловой, всего были задержаны семь человек, включая ее саму. Полицейские назвали акцию не согласованной, хотя она проходила на объявленной гайд-парком площади Ленина. Как пишет «Медиазона», во время акции за участниками погнались бритоголовые молодые люди; полиция не стала их задерживать.
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA