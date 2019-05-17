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В Петербурге задержали участников акции против гомофобии. Фотография
16:45, 17 мая 2019
Источник: Meduza
Акция в Санкт-Петербурге была приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. По
словам
адвоката Ксении Михайловой, всего были задержаны семь человек, включая ее саму. Полицейские назвали акцию не согласованной, хотя она проходила на
объявленной
гайд-парком площади Ленина. Как
пишет
«Медиазона», во время акции за участниками погнались бритоголовые молодые люди; полиция не стала их задерживать.
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA
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