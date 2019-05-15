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Флешмоб с фонариками в Екатеринбурге. Участники акции защищают сквер от строительства храма

Источник: Meduza
В Екатеринбурге участники акции в защиту сквера, где собираются построить православный храм, <a href="https://meduza.io/news/2019/05/15/v-ekaterinburge-ustroili-fleshmob-s-fonarikami-v-zaschitu-skvera-gde-hotyat-postroit-hram" target="_blank">устроили флешмоб</a>. Они зажгли фонарики на телефонах и направили свет в сторону забора, ограждающего стройплощадку. В акции участвуют несколько тысяч человек.
В Екатеринбурге участники акции в защиту сквера, где собираются построить православный храм, устроили флешмоб. Они зажгли фонарики на телефонах и направили свет в сторону забора, ограждающего стройплощадку. В акции участвуют несколько тысяч человек.
Наталья Чернохат / URA.RU / ТАСС