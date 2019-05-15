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Флешмоб с фонариками в Екатеринбурге. Участники акции защищают сквер от строительства храма
18:00, 15 мая 2019
Источник: Meduza
В Екатеринбурге участники акции в защиту сквера, где собираются построить православный храм,
устроили флешмоб
. Они зажгли фонарики на телефонах и направили свет в сторону забора, ограждающего стройплощадку. В акции участвуют несколько тысяч человек.
Наталья Чернохат / URA.RU / ТАСС
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