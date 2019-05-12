Кубинские ЛГБТ-активисты вышли на запрещенный гей-парад. Фотография

Больше ста кубинских ЛГБТ-активистов вышли на гей-парад и прошли почти километр от центрального парка Гаваны в сторону моря, пока не были остановлены полицией. Как минимум, троих из них задержали, остальным было приказано разойтись. На Кубе сохраняется однопартийная коммунистическая диктатура, но местные власти относятся к сексуальным меньшинствам довольно либерально. В частности, из новой конституции острова, принятой в феврале 2019 года, убрано определение, согласно которому браком считается только союз мужчины и женщины. В Гаване уже 12 лет проходят гей-парады, согласованные с властями. Но нынешний власти в последний момент отменили. Несмотря на это, активисты решили выйти на марш вопреки угрозе наказания. Некоторые представители ЛГБТ-сообщества утверждают
, что это поворотный пункт в истории не только их движения, но и всего гражданского общества на Кубе. Другие подчеркивают, что у мероприятия не было политической составляющей.