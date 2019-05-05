Шествие в Таиланде в честь коронации Рамы X. Фотография

В Таиланде с 4 по 6 мая проходят торжества в честь коронации монарха Рамы X (его настоящее имя — Маха Вачиралонгкорн). Рама X взошел на трон в декабре 2016 года, после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX), который правил более 70 лет. Сама коронация состоялась 4 мая, а на следующий день королю был официально присвоен титул и вручена монограмма, после чего в центре Бангкока началась многочасовая пешая процессия. В ходе нее монарх приветствует собравшихся подданных и отдает дань уважения ликам Будды и останкам кремированных королей и королев.

Jewel Samad / AFP / Scanpix / LETA