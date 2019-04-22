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Сенатор Елена Мизулина: запреты — это свобода
Meduza
10:05, 22 апреля 2019
Сенатор Елена Мизулина
заступилась
за запретительные законы, принимаемые российской Госдумой. Выступая на форуме безопасного интернета, она заявила, что большое количество прав ограничивает свободы. По мнению сенатора, в отличие от запрета право — это «когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе». «Чем больше прав, тем больше несвободы», — заключила Мизулина.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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