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Сенатор Елена Мизулина: запреты — это свобода

Meduza
Сенатор Елена Мизулина <a href="https://www.mskagency.ru/materials/2883555" target="_blank">заступилась</a> за запретительные законы, принимаемые российской Госдумой. Выступая на форуме безопасного интернета, она заявила, что большое количество прав ограничивает свободы. По мнению сенатора, в отличие от запрета право — это «когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе». «Чем больше прав, тем больше несвободы», — заключила Мизулина.
Сенатор Елена Мизулина заступилась за запретительные законы, принимаемые российской Госдумой. Выступая на форуме безопасного интернета, она заявила, что большое количество прав ограничивает свободы. По мнению сенатора, в отличие от запрета право — это «когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе». «Чем больше прав, тем больше несвободы», — заключила Мизулина.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA