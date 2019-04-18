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Как российским зрителям показывают дебаты кандидатов в президенты России и в президенты Украины. Два расписания
Meduza
15:50, 18 апреля 2019
19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их собираются транслировать в том числе российские каналы. Ведущая шоу «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева
пообещала
«скрестить телевизор и интернет», чтобы освещать украинские дебаты в прямом эфире. «Уйдем вместе в ночь», — так она описала продолжительность вещания во время дебатов. Первый канал никак не прокомментировал вопрос о трансляции украинских дебатов. Когда в марте 2018 года проходили дебаты накануне выборов президента России, Первый канал выделил под них время только рано утром, а «Россия 1» — только поздно вечером. В пятницу вечером, когда по телевизору показывают наиболее популярные шоу, дебаты не проводились.
Фото в анонсе: «Россия 1»
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