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Как российским зрителям показывают дебаты кандидатов в президенты России и в президенты Украины. Два расписания

Meduza
19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их собираются транслировать в том числе российские каналы. Ведущая шоу «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева <a href="https://www.instagram.com/p/BwZhi9mF4HU/" target="_blank">пообещала</a> «скрестить телевизор и интернет», чтобы освещать украинские дебаты в прямом эфире. «Уйдем вместе в ночь», — так она описала продолжительность вещания во время дебатов. Первый канал никак не прокомментировал вопрос о трансляции украинских дебатов. Когда в марте 2018 года проходили дебаты накануне выборов президента России, Первый канал выделил под них время только рано утром, а «Россия 1» — только поздно вечером. В пятницу вечером, когда по телевизору показывают наиболее популярные шоу, дебаты не проводились.
19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их собираются транслировать в том числе российские каналы. Ведущая шоу «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева пообещала «скрестить телевизор и интернет», чтобы освещать украинские дебаты в прямом эфире. «Уйдем вместе в ночь», — так она описала продолжительность вещания во время дебатов. Первый канал никак не прокомментировал вопрос о трансляции украинских дебатов. Когда в марте 2018 года проходили дебаты накануне выборов президента России, Первый канал выделил под них время только рано утром, а «Россия 1» — только поздно вечером. В пятницу вечером, когда по телевизору показывают наиболее популярные шоу, дебаты не проводились.

Фото в анонсе: «Россия 1»