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Самые трудные слова в «Тотальном диктанте-2019». В одной картинке

Meduza
13 апреля в России в 16-й раз прошел «Тотальный диктант», автором текста стал писатель Павел Басинский — он подготовил четыре фрагмента (для трех часовых зон в России и Европе и одной — в Америке). Член экспертного совета «Тотального диктанта» и главред «Грамоты.ру» Владимир Пахомов рассказал «Медузе», что в третьей части (Центральная Россия) наибольшие затруднения вызвало слово «обаяние», а во второй (Западная Сибирь и Урал) — раздельное написание «так же». Все варианты текстов диктанта можно прочитать <a href="https://totaldict.ru/dictants/literaturnyy-detektiv/" target="_blank">тут</a>.
13 апреля в России в 16-й раз прошел «Тотальный диктант», автором текста стал писатель Павел Басинский — он подготовил четыре фрагмента (для трех часовых зон в России и Европе и одной — в Америке). Член экспертного совета «Тотального диктанта» и главред «Грамоты.ру» Владимир Пахомов рассказал «Медузе», что в третьей части (Центральная Россия) наибольшие затруднения вызвало слово «обаяние», а во второй (Западная Сибирь и Урал) — раздельное написание «так же». Все варианты текстов диктанта можно прочитать тут.

Фото в анонсе: Дмитрий Рогулин / ТАСС / Scanpix / LETA