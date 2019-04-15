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Самые трудные слова в «Тотальном диктанте-2019». В одной картинке
Meduza
12:28, 15 апреля 2019
13 апреля в России в 16-й раз прошел «Тотальный диктант», автором текста стал писатель Павел Басинский — он подготовил четыре фрагмента (для трех часовых зон в России и Европе и одной — в Америке). Член экспертного совета «Тотального диктанта» и главред «Грамоты.ру» Владимир Пахомов рассказал «Медузе», что в третьей части (Центральная Россия) наибольшие затруднения вызвало слово «обаяние», а во второй (Западная Сибирь и Урал) — раздельное написание «так же». Все варианты текстов диктанта можно прочитать
тут
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Фото в анонсе: Дмитрий Рогулин / ТАСС / Scanpix / LETA
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