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ФСИН показала автозаки для людей с инвалидностью. Фотография

Meduza
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала автозаки для перевозки женщин с детьми и людей с инвалидностью или маломобильных заключенных (на фото). Автозаки для женщин с детьми оснащены детскими креслами и люльками, а автомобили для заключенных с инвалидностью оборудованы коляской с автоподъемником и имеют «мягкую подвеску для комфорта», <a href="https://ria.ru/20190413/1552661191.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank">сообщили</a> представители ФСИН. Сколько таких автомобилей используется в настоящий момент, во ФСИН не уточнили. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно признавал условия перевозки заключенных в России бесчеловечными и унижающими достоинства. В начале апреля ЕСПЧ, рассмотрев очередной иск, <a href="https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-6379518-8362538%22%5D%7D" target="_blank">предписал</a> России в течение 1,5 лет устранить нарушения при перевозке заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала автозаки для перевозки женщин с детьми и людей с инвалидностью или маломобильных заключенных (на фото). Автозаки для женщин с детьми оснащены детскими креслами и люльками, а автомобили для заключенных с инвалидностью оборудованы коляской с автоподъемником и имеют «мягкую подвеску для комфорта», сообщили представители ФСИН. Сколько таких автомобилей используется в настоящий момент, во ФСИН не уточнили. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно признавал условия перевозки заключенных в России бесчеловечными и унижающими достоинства. В начале апреля ЕСПЧ, рассмотрев очередной иск, предписал России в течение 1,5 лет устранить нарушения при перевозке заключенных
ФСИН