На мессу папы римского в Арабских Эмиратах пришли 135 тысяч человек. Фотография

Папа римский Франциск 5 февраля провел мессу на стадионе «Зайед Спортс Сити» в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби — это первая литургия предстоятеля католической церкви на Аравийском полуострове. Богослужение велось на итальянском языке; на экранах транслировались английские и арабские субтитры. На мессу пришли 135 тысяч человек. Из 9 миллионов жителей ОАЭ католиками являются около миллиона — в основном, это работающие в государстве иностранцы.

Vatican Media / Reuters / Scanpix / LETA