Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
Чаты
Войти
EN
Чаты
Войти
4
новости
Как российские власти ограничивали доступ к интернету. График
Meduza
06:00, 5 февраля 2019
Правозащитная группа «Агора» опубликовала
ежегодный доклад
об уровне свободы в российском сегменте интернета. В прошлом году суды запретили доступ более чем к 161 тысяче страниц в интернете, доступ к еще 488 тысячам страниц закрывался без решения суда, например, в рамках попытки заблокировать Telegram. Юристы «Агоры» говорят, что в 2018 году произошел «фундаментальный поворот государственной политики в сфере интернета» и теперь власти имеют «реальную возможность ограничивать распространение информации».
Фото в анонсе: Shutterstock.com
4
Начать чат
Напишите нам