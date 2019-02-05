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Как российские власти ограничивали доступ к интернету. График

Meduza
Правозащитная группа «Агора» опубликовала <a href="https://meduza.io/static/0001/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-2018.pdf" target="_blank">ежегодный доклад</a> об уровне свободы в российском сегменте интернета. В прошлом году суды запретили доступ более чем к 161 тысяче страниц в интернете, доступ к еще 488 тысячам страниц закрывался без решения суда, например, в рамках попытки заблокировать Telegram. Юристы «Агоры» говорят, что в 2018 году произошел «фундаментальный поворот государственной политики в сфере интернета» и теперь власти имеют «реальную возможность ограничивать распространение информации».
Правозащитная группа «Агора» опубликовала ежегодный доклад об уровне свободы в российском сегменте интернета. В прошлом году суды запретили доступ более чем к 161 тысяче страниц в интернете, доступ к еще 488 тысячам страниц закрывался без решения суда, например, в рамках попытки заблокировать Telegram. Юристы «Агоры» говорят, что в 2018 году произошел «фундаментальный поворот государственной политики в сфере интернета» и теперь власти имеют «реальную возможность ограничивать распространение информации».

Фото в анонсе: Shutterstock.com