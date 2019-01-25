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Зонд New Horizons прислал первую четкую фотографию Ультимы Туле. На поверхности объекта видны белые пятна — никто не знает, что это

Meduza
Зонд New Horizons передал на Землю новую фотографию <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82" target="_blank">транснептунового объекта</a> Ультима Туле — это самый четкий снимок, полученный учеными NASA на данный момент. На поверхности объекта видны ямы диаметром в несколько километров, а также белые пятна, происхождение которых пока остается неясным. Предполагается, что они могли образоваться в самом начале существования Солнечной системы. В ближайшее время New Horizons передаст еще более четкие изображения Ультимы Туле — ученые надеются, что с их помощью смогут понять механизмы формирования Солнечной системы.
Зонд New Horizons передал на Землю новую фотографию транснептунового объекта Ультима Туле — это самый четкий снимок, полученный учеными NASA на данный момент. На поверхности объекта видны ямы диаметром в несколько километров, а также белые пятна, происхождение которых пока остается неясным. Предполагается, что они могли образоваться в самом начале существования Солнечной системы. В ближайшее время New Horizons передаст еще более четкие изображения Ультимы Туле — ученые надеются, что с их помощью смогут понять механизмы формирования Солнечной системы.
SwRI / JHUAPL / NASA