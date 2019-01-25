Зонд New Horizons передал на Землю новую фотографию транснептунового объекта
Ультима Туле — это самый четкий снимок, полученный учеными NASA на данный момент. На поверхности объекта видны ямы диаметром в несколько километров, а также белые пятна, происхождение которых пока остается неясным. Предполагается, что они могли образоваться в самом начале существования Солнечной системы. В ближайшее время New Horizons передаст еще более четкие изображения Ультимы Туле — ученые надеются, что с их помощью смогут понять механизмы формирования Солнечной системы.