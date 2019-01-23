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«Росатом» может стать новым фейсбуком. По крайней мере, так считают в Минэкономразвития

Meduza
На Всемирном экономическом форуме у министра экономического развития России Максима Орешкина <a href="https://youtu.be/wDxLjI59z3Q?t=1928" target="_blank">спросили</a>, как страна развивает новые технологии и «создает новые гуглы и новые фейсбуки». Чиновник в ответ привел в пример две высокотехнологичные компании («Лабораторию Касперского» и «Яндекс»), которые, по его словам, активно развиваются на международных рынках. «К высоким технологиям также относится создание АЭС по всему миру. „Росатом“ тут ключевой игрок, у которого даже близко нет конкурентов», — добавил министр.
На Всемирном экономическом форуме у министра экономического развития России Максима Орешкина спросили, как страна развивает новые технологии и «создает новые гуглы и новые фейсбуки». Чиновник в ответ привел в пример две высокотехнологичные компании («Лабораторию Касперского» и «Яндекс»), которые, по его словам, активно развиваются на международных рынках. «К высоким технологиям также относится создание АЭС по всему миру. „Росатом“ тут ключевой игрок, у которого даже близко нет конкурентов», — добавил министр.

Фото в анонсе: Евгений Биятов / Sputnik / Scanpix / LETA