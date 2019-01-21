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Мужчина до 35 лет, трезвый, крадет на тысячу рублей. Образ типичного магазинного вора — в одной картинке
Meduza
10:02, 21 января 2019
Компания BIT, которая разрабатывает программные решения для борьбы с магазинными кражами,
составила
портрет типичного вора. Для этого эксперты BIT проанализировали почти 65 тысяч краж в российских магазинах. Они пришли к выводу, что типичный вор — это мужчина до 35 лет, не имеющий постоянного дохода и раньше уже нарушавший закон. Сумма украденного им товара обычно составляет примерно тысячу рублей. Чаще всего в магазинах крадут алкоголь, кофе, шоколад, косметику, парфюмерию и другие мелкие товары, которые помещаются в карманах или под одеждой, заявили представители сети «Магнит».
Фото в анонсе: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA
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