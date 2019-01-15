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Вице-премьер Силуанов удивился реакции россиян на пенсионную реформу. Цитата
Meduza
07:51, 15 января 2019
Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для российского правительства,
рассказал
в интервью «Коммерсанту» первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране и снижение рейтинга «Единой России» и президента Владимира Путина. Согласно последним
опросам
, более половины россиян выступают за отставку правительства из-за пенсионной реформы.
Фото в анонсе: Дмитрий Серебряков / ТАСС / Scanpix / LETA
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