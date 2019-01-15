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Вице-премьер Силуанов удивился реакции россиян на пенсионную реформу. Цитата

Meduza
Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для российского правительства, <a href="https://www.kommersant.ru/doc/3854193" target="_blank">рассказал</a> в интервью «Коммерсанту» первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране и снижение рейтинга «Единой России» и президента Владимира Путина. Согласно последним <a href="https://meduza.io/news/2019/01/14/levada-tsentr-bolee-poloviny-rossiyan-vystupayut-za-otstavku-pravitelstva" target="_blank">опросам</a>, более половины россиян выступают за отставку правительства из-за пенсионной реформы.
Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для российского правительства, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране и снижение рейтинга «Единой России» и президента Владимира Путина. Согласно последним опросам, более половины россиян выступают за отставку правительства из-за пенсионной реформы.

Фото в анонсе: Дмитрий Серебряков / ТАСС / Scanpix / LETA