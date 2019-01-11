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Губернатор Магаданской области считает, что в России никогда не уничтожали инакомыслящих. Цитата
Meduza
07:00, 11 января 2019
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
заявил
в интервью главному редактору издания «Завтра» Александру Проханову, что в России никогда не уничтожали инакомыслящих. При этом, по официальным
данным
, в лагеря Колымы с 1932 по 1953 года было завезено больше 740 тысяч заключенных. Не меньше 120 тысяч человек погибли от голода, холода и болезней. Больше 10 тысяч были расстреляны. Среди самых известных узников колымских лагерей — писатель Варлам Шаламов и конструктор космических аппаратов Сергей Королев.
Фото в анонсе: Виктория Драчкова / ТАСС / Vida Press
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