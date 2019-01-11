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Губернатор Магаданской области считает, что в России никогда не уничтожали инакомыслящих. Цитата

Meduza
Губернатор Магаданской области Сергей Носов <a href="http://zavtra.ru/blogs/kolima_blagoslovennaya" target="_blank">заявил</a> в интервью главному редактору издания «Завтра» Александру Проханову, что в России никогда не уничтожали инакомыслящих. При этом, по официальным <a href="http://www.49.fsin.su/history/" target="_blank">данным</a>, в лагеря Колымы с 1932 по 1953 года было завезено больше 740 тысяч заключенных. Не меньше 120 тысяч человек погибли от голода, холода и болезней. Больше 10 тысяч были расстреляны. Среди самых известных узников колымских лагерей — писатель Варлам Шаламов и конструктор космических аппаратов Сергей Королев.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил в интервью главному редактору издания «Завтра» Александру Проханову, что в России никогда не уничтожали инакомыслящих. При этом, по официальным данным, в лагеря Колымы с 1932 по 1953 года было завезено больше 740 тысяч заключенных. Не меньше 120 тысяч человек погибли от голода, холода и болезней. Больше 10 тысяч были расстреляны. Среди самых известных узников колымских лагерей — писатель Варлам Шаламов и конструктор космических аппаратов Сергей Королев.

Фото в анонсе: Виктория Драчкова / ТАСС / Vida Press