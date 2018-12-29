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Какую еду правительство РФ запретило ввозить с Украины. Список

Meduza
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал <a href="http://static.government.ru/media/files/0Co2s7zyjZX1o39jcSuzUca947G2wGdY.pdf" target="_blank">постановление</a> о введении запрета на импорт ряда товаров с Украины. Помимо большого количества продовольственных продуктов, под запрет попали некоторые промышленные товары, например, турбины, трансформаторы, тракторы, доильные аппараты, сеялки, гигиенические прокладки и подгузники. Власти РФ подчеркивают, что эти меры — ответ на санкционные ограничения со стороны Украины. 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении запрета на импорт ряда товаров с Украины. Помимо большого количества продовольственных продуктов, под запрет попали некоторые промышленные товары, например, турбины, трансформаторы, тракторы, доильные аппараты, сеялки, гигиенические прокладки и подгузники. Власти РФ подчеркивают, что эти меры — ответ на санкционные ограничения со стороны Украины. 

Фото в анонсе: zmeypetrov / Shutterstock.com