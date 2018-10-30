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Таджикистан вернет воинские звания времен империи Сасанидов. Теперь там будут радабоны и садавары

Meduza
Власти Таджикистана решили заменить воинские звания, оставшиеся с советских времен. Для этого была создана специальная группа из ученых, историков и военных, которые изучали древние рукописи времен персидских династий Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов. Комиссия <a href="https://ru.sputnik-tj.com/main/20181029/1027266132/tajikistan-zamenit-voinskie-zvaniya-ostavshiesya-sovetskih-vremen.html" target="_blank">предложила</a> новые варианты всех званий за исключением высшего офицерского состава: специалисты не пришли к единому мнению относительно необходимости перевода на таджикский язык слова «генерал», которое одинаково звучит на многих языках мира. 
Власти Таджикистана решили заменить воинские звания, оставшиеся с советских времен. Для этого была создана специальная группа из ученых, историков и военных, которые изучали древние рукописи времен персидских династий Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов. Комиссия предложила новые варианты всех званий за исключением высшего офицерского состава: специалисты не пришли к единому мнению относительно необходимости перевода на таджикский язык слова «генерал», которое одинаково звучит на многих языках мира. 

Фото в анонсе: Nozim Kalandarov / Reuters / Scanpix / LETA