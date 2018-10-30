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Таджикистан вернет воинские звания времен империи Сасанидов. Теперь там будут радабоны и садавары
Meduza
15:05, 30 октября 2018
Власти Таджикистана решили заменить воинские звания, оставшиеся с советских времен. Для этого была создана специальная группа из ученых, историков и военных, которые изучали древние рукописи времен персидских династий Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов. Комиссия
предложила
новые варианты всех званий за исключением высшего офицерского состава: специалисты не пришли к единому мнению относительно необходимости перевода на таджикский язык слова «генерал», которое одинаково звучит на многих языках мира.
Фото в анонсе: Nozim Kalandarov / Reuters / Scanpix / LETA
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