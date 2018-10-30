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Почему ФСИН не просит прощения за сталинские репрессии. Отвечает замдиректора службы

Meduza
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко <a href="https://govoritmoskva.ru/news/178226/" target="_blank">рассказал</a> радиостанции «Говорит Москва», почему ведомство не выпустило никакого заявления в День памяти жертв политических репрессий. По словам Максименко, сотрудники ФСИН не смогли придумать ничего «корректного и вразумительного». Максименко считает, что приносить извинения ФСИН не должна, чтобы не перекладывать ответственность за репрессии на нынешних сотрудников службы.
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал радиостанции «Говорит Москва», почему ведомство не выпустило никакого заявления в День памяти жертв политических репрессий. По словам Максименко, сотрудники ФСИН не смогли придумать ничего «корректного и вразумительного». Максименко считает, что приносить извинения ФСИН не должна, чтобы не перекладывать ответственность за репрессии на нынешних сотрудников службы.

Фото в анонсе: Максим Кимерлинг / ТАСС / Scanpix / LETA