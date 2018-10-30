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Почему ФСИН не просит прощения за сталинские репрессии. Отвечает замдиректора службы
Meduza
13:27, 30 октября 2018
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко
рассказал
радиостанции «Говорит Москва», почему ведомство не выпустило никакого заявления в День памяти жертв политических репрессий. По словам Максименко, сотрудники ФСИН не смогли придумать ничего «корректного и вразумительного». Максименко считает, что приносить извинения ФСИН не должна, чтобы не перекладывать ответственность за репрессии на нынешних сотрудников службы.
Фото в анонсе: Максим Кимерлинг / ТАСС / Scanpix / LETA
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