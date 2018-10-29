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Элла Памфилова предложила переименовать избирательную урну. Чтобы не вызывать ассоциаций со смертью

Meduza
Глава ЦИК Элла Памфилова на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы, <a href="https://tass.ru/politika/5733568" target="_blank">предложила</a> выбрать новое название для избирательной урны, чтобы избежать негативных ассоциаций. «Нужно креативное, интересное, современное название», — заявила глава ЦИК. Сейчас в официальных документах емкость, куда опускают бюллетени, называется «ящик для голосования». 
Глава ЦИК Элла Памфилова на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы, предложила выбрать новое название для избирательной урны, чтобы избежать негативных ассоциаций. «Нужно креативное, интересное, современное название», — заявила глава ЦИК. Сейчас в официальных документах емкость, куда опускают бюллетени, называется «ящик для голосования». 

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press