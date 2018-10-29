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новости
Элла Памфилова предложила переименовать избирательную урну. Чтобы не вызывать ассоциаций со смертью
Meduza
14:00, 29 октября 2018
Глава ЦИК Элла Памфилова на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы,
предложила
выбрать новое название для избирательной урны, чтобы избежать негативных ассоциаций. «Нужно креативное, интересное, современное название», — заявила глава ЦИК. Сейчас в официальных документах емкость, куда опускают бюллетени, называется «ящик для голосования».
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press
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