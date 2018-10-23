Как Apple объясняла буквы в названиях айфонов. В одной картинке

Вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер заявил
Engadget, что буквы в названиях моделей айфонов чаще всего ничего не значат. Издание The Verge вспомнило
, что Apple давала объяснения названиям своих моделей всего несколько раз. На презентации iPhone 3GS в 2009 году Шиллер заявил, что буква S означает «speed» («скорость»). После выхода iPhone 4S в 2011 году гендиректор Apple Тим Кук сказал, что на этот раз S расшифровывается как Siri. Это голосовой помощник, который впервые был встроен в функционал iPhone 4S. Для моделей 5C, 5S и 6S Apple не предлагала никаких объяснений. Буквы в названии вышедшего в 2016 году iPhone SE снова расшифровал Фил Шиллер — они означают «Special Edition» («специальная версия»). Буквы в названиях последних моделей айфонов — XS и XR — по словам Шиллера, не значат ничего. Впрочем, он признался, что лично ему они напоминают об автомобилях, потому что автопроизводители нередко используют буквы S и R в названиях моделей дорогих спорткаров.