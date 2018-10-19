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Как менялась позиция президента «Зенита» по делу Кокорина. В зависимости от собеседников
Meduza
10:57, 19 октября 2018
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко 19 октября
прислал
в суд положительную характеристику на футболиста клуба Александра Кокорина и попросил отпустить его из-под ареста, так как он нужен клубу (суд это делать отказался). Несколькими днями ранее в
разговоре
с пранкерами, звонившими от лица Виталия Мутко, Фурсенко называл Кокорина и Павла Мамаева «самыми настоящими уродами».
Фото в анонсе: Александр Демьянчук / ТАСС / Vida Press
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