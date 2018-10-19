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Как менялась позиция президента «Зенита» по делу Кокорина. В зависимости от собеседников

Meduza
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко 19 октября <a href="https://twitter.com/lizafoht/status/1053219101101957120" target="_blank">прислал</a> в суд положительную характеристику на футболиста клуба Александра Кокорина и попросил отпустить его из-под ареста, так как он нужен клубу (суд это делать отказался). Несколькими днями ранее в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lpVTGnx-boc" target="_blank">разговоре</a> с пранкерами, звонившими от лица Виталия Мутко, Фурсенко называл Кокорина и Павла Мамаева «самыми настоящими уродами».
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко 19 октября прислал в суд положительную характеристику на футболиста клуба Александра Кокорина и попросил отпустить его из-под ареста, так как он нужен клубу (суд это делать отказался). Несколькими днями ранее в разговоре с пранкерами, звонившими от лица Виталия Мутко, Фурсенко называл Кокорина и Павла Мамаева «самыми настоящими уродами».

Фото в анонсе: Александр Демьянчук / ТАСС / Vida Press