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Арсенал нападающих на активистов и политиков в России. В одной картинке

Meduza
07:45, 21 сентября 2018

Проект «Апология протеста», созданный Международной правозащитной группой «Агора», выпустил доклад о политически мотивированном насилии в России. В нем сообщается, что за последние четыре года на гражданских активистов, политиков и журналистов нападали более 200 раз. Чаще всего это делают полицейские, а также провластные патриотические и националистические группы — казаки, движения НОД и SERB. 


Фото в анонсе: Евгений Фельдман для кампании Навального

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