Арсенал нападающих на активистов и политиков в России. В одной картинке

Проект «Апология протеста», созданный Международной правозащитной группой «Агора», выпустил доклад о политически мотивированном насилии в России. В нем сообщается, что за последние четыре года на гражданских активистов, политиков и журналистов нападали более 200 раз. Чаще всего это делают полицейские, а также провластные патриотические и националистические группы — казаки, движения НОД и SERB.



