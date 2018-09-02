Выпускник пришел на встречу с Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018». Фотографию опубликовали на сайте Кремля

Владимир Путин 1 сентября посетил образовательный центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи. Там он встретился с победителями международных олимпиад и их наставниками. Выпускник школы Егор Рябов (крайний слева) пришел на встречу в футболке с надписью «Навальный 2018» (на фото видна только ее часть). Такие футболки носили сторонники оппозиционера во время его президентской кампании. Фотография опубликована на официальном сайте Кремля. «Мемом доволен», — сказал Рябов в интервью телеканалу «Дождь».

Администрация президента России (CC BY 4.0)