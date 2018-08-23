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«Калашников» показал концепт электромобиля. Фотография

Meduza
13:21, 23 августа 2018

«Калашников» в рамках выставки «Армия-2018» продемонстрировал концепт электрокара, получившего наименование CV-1. Компания сообщила, что концепт построен на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В основу разработки легли «несколько оригинальных систем». Представитель компании заявил РИА Новости: «Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка».

«Калашников Media»

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