«Калашников» показал концепт электромобиля. Фотография

«Калашников» в рамках выставки «Армия-2018» продемонстрировал концепт электрокара, получившего наименование CV-1. Компания сообщила, что концепт построен на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В основу разработки легли «несколько оригинальных систем». Представитель компании заявил РИА Новости: «Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка».
«Калашников Media»