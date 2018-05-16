Фейсбук впервые отчитался о работе по удалению запрещенного контента. Ежедневно удаляются миллионы постов и аккаунтов

Компания Facebook 15 мая впервые отчиталась о борьбе с нежелательным контентом. В отчет вошли данные за последний квартал 2017 года и первый квартал 2018-го: соцсеть рассказала о сотнях миллионов фейковых аккаунтов, удаленных за это время (они составляют 3-4% от месячной аудитории сервиса), а также о десятках миллионов постов, фотографий и видео, нарушающих правила сайта. Чаще всего, утверждает Facebook, посты удаляются автоматически — еще до того, как на них успел кто-нибудь пожаловаться. Исключение — записи, разжигающие ненависть, где около 60-70% постов были удалены после жалоб пользователей.



