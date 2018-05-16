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Фейсбук впервые отчитался о работе по удалению запрещенного контента. Ежедневно удаляются миллионы постов и аккаунтов

Meduza
12:55, 16 мая 2018

Компания Facebook 15 мая впервые отчиталась о борьбе с нежелательным контентом. В отчет вошли данные за последний квартал 2017 года и первый квартал 2018-го: соцсеть рассказала о сотнях миллионов фейковых аккаунтов, удаленных за это время (они составляют 3-4% от месячной аудитории сервиса), а также о десятках миллионов постов, фотографий и видео, нарушающих правила сайта. Чаще всего, утверждает Facebook, посты удаляются автоматически — еще до того, как на них успел кто-нибудь пожаловаться. Исключение — записи, разжигающие ненависть, где около 60-70% постов были удалены после жалоб пользователей.


Фото в анонсе: Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

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