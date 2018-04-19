Петр Порошенко упрекнул киевских князей в том, что они основали Москву. Цитата

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриархату о предоставлении автокефалии православной церкви в стране. Выступая в парламенте, Петр Порошенко заявил, что отделение украинской церкви от Московского патриархата явилось бы «актом глубокой исторической справедливости». В РПЦ ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.



