В России объявили самый малочисленный призыв за 12 лет. График

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу — в войска в апреле-июле 2018 года отправят 128 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Этот весенний призыв стал самым малочисленным за 12 лет на фоне постепенного сокращения числа мужчин призывного возраста, которое, по данным Росстата, продолжается с 2009 года. Прошлое резкое сокращение числа призывников произошло в 2011 году, когда Минобороны решило увеличить долю контрактников в российской армии. С 2008 года призывники во всех родах войск проходят срочную службу 12 месяцев.