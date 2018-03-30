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В России объявили самый малочисленный призыв за 12 лет. График

Meduza
14:30, 30 марта 2018

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу — в войска в апреле-июле 2018 года отправят 128 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Этот весенний призыв стал самым малочисленным за 12 лет на фоне постепенного сокращения числа мужчин призывного возраста, которое, по данным Росстата, продолжается с 2009 года. Прошлое резкое сокращение числа призывников произошло в 2011 году, когда Минобороны решило увеличить долю контрактников в российской армии. С 2008 года призывники во всех родах войск проходят срочную службу 12 месяцев.


Фото в анонсе: Кирилл Кукхмар / ТАСС / Vida Press

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