В парижском метро Венере Милосской сделали протезы в рамках благотворительной акции. Фотография

Организация Handicap International устроила в Париже акцию в рамках благотворительной кампании #BodyCantWait. Ее цель широкое распространение современных протезов, сделанных с помощью 3D-печати. По данным организации, в протезах нуждаются около 100 миллионов человек по всему миру. В рамках акции на несколько известных парижских скульптур с отломанными конечностями надели протезы, в том числе — на копию Венеры Милосской, установленную на станции метро «Лувр — Риволи» (оригинал статуи находится в Лувре).

Christophe Archambault / AFP / Scanpix / LETA