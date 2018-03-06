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В парижском метро Венере Милосской сделали протезы в рамках благотворительной акции. Фотография

Meduza
18:12, 6 марта 2018

Организация Handicap International устроила в Париже акцию в рамках благотворительной кампании #BodyCantWait. Ее цель широкое распространение современных протезов, сделанных с помощью 3D-печати. По данным организации, в протезах нуждаются около 100 миллионов человек по всему миру. В рамках акции на несколько известных парижских скульптур с отломанными конечностями надели протезы, в том числе — на копию Венеры Милосской, установленную на станции метро «Лувр — Риволи» (оригинал статуи находится в Лувре).

Christophe Archambault / AFP / Scanpix / LETA

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