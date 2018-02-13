В Вашингтоне представили официальные портреты Барака и Мишель Обамы. Бывший президент просил нарисовать ему уши поменьше

Национальная портретная галерея в Вашингтоне представила официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Обамы сами выбирали художников для своих портретов. Так, портрет Барака написал калифорнийский художник Кьянде Уайли, портрет Мишель — художница Эми Шералд. «Как мне известно, в моей семье никто никогда не позировал для портрета», — заявил Барак Обама. Он также в шутку отметил, что просил Уайли нарисовать ему уши поменьше, чем они есть на самом деле. Картины станут частью экспозиции, посвященной президентам США.

Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA