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В Китае клонировали обезьян🐒🐒. Фотография

Meduza
10:48, 25 января 2018

Ученые Института нейронаук Китайской академии наук объявили о первом успешном клонировании приматов методом переноса ядра соматической клетки — точно так же в 1996 году была клонирована знаменитая овечка Долли. 24 января новорожденные макаки, получившие имена Чжун Чжун и Хуа Хуа («чжунхуа» означает «китайский народ»), были представлены публике. Успех этой методики впоследствии позволит раскрыть природу многих генетических заболеваний человека, отметили ученые.

Chinese Academy of Sciences / Reuters / Scanpix / LETA

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В Китае клонировали обезьян 🐒🐒. Тем же способом, что и овечку Долли. Видео

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