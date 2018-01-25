В Китае клонировали обезьян🐒🐒. Фотография

Ученые Института нейронаук Китайской академии наук объявили о первом успешном клонировании приматов методом переноса ядра соматической клетки — точно так же в 1996 году была клонирована знаменитая овечка Долли. 24 января новорожденные макаки, получившие имена Чжун Чжун и Хуа Хуа («чжунхуа» означает «китайский народ»), были представлены публике. Успех этой методики впоследствии позволит раскрыть природу многих генетических заболеваний человека, отметили ученые.

Chinese Academy of Sciences / Reuters / Scanpix / LETA