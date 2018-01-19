Французская полиция против надзирателей крупнейшей тюрьмы в Европе. Фотография

Французские жандармы утром 19 января с помощью слезоточивого газа разогнали акцию протеста надзирателей крупнейшей в Европе тюрьмы Флери-Мерожи. Как сообщает французский телеканал BFM TV, в акции протеста участвовали около 150 человек, они заблокировали вход в тюрьму с помощью шин и деревянных поддонов. Надзиратели Флери-Мерожи присоединились к национальной забастовке профсоюза работников тюрем, объявленной после того, как 11 января заключенный тюрьмы Ванден-ле-Вьей Кристиан Ганчарски, осужденный за теракт в Тунисе, ранил троих надзирателей. Профсоюз работников тюрем требует от правительства улучшить условия их работы, в частности, сделать ее более безопасной. Протесты надзирателей также проходили в других городах Франции, в частности, в Марселе и Френе.

Julien Mattia / NurPhoto / Sipa USA / Vida Press