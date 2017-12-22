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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объясняет успехи в отношениях с Россией. На чипсах

Meduza
08:57, 22 декабря 2017

22 декабря в Россию приехал с визитом глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В качестве примера прогресса в отношениях с Россией Джонсон привел экспорт товаров из Великобритании — чипсов и автомобилей. «Но не факт, что их купили именно сотрудники МИД России», — заметил Джонсон.


Фото в анонсе: Facundo Arrizabalaga / EPA / Scanpix / LETA

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