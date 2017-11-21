Владимир Путин встречает Башара Асада в Сочи. Фотография

Президент Сирии Башар Асад 20 ноября посетил Россию с однодневным визитом. О встрече было официально объявлено лишь на следующий день, когда президент Сирии уже покинул страну. Асад в Сочи встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Предыдущий раз президенты России и Сирии проводили переговоры более двух лет назад. На переговорах Путин заявил, что операция по борьбе с терроризмом в Сирии близится к завершению. Асад, по словам президента РФ, поблагодарил российскую армию за «спасение Сирии как государства».

Михаил Климентьев / Sputnik / Scanpix / LETA