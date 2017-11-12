В Калуге открыли памятник Ивану III. Фотография

В Калуге состоялась церемония открытия памятника Великому князю Московскому Ивану III. Монумент, изготовленный на народные пожертвования, установлен на площади Старый Торг перед зданием областной администрации. Идея памятника принадлежит режиссеру Андрону Кончаловскому, автор скульптуры — Андрей Коробцов. В церемонии открытия участвовал министр культуры Владимир Мединский. «Сегодня воздается справедливость одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны», — заявил он. Памятник открыт в день окончания Стояния на реке Угра (1480 год), происходившего на территории современной Калужской области.

Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA