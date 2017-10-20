«Почему? По кочану». Калининградский губернатор общается с журналистами. Цитата

В Калининградской области в 2017 году семьи с детьми лишились компенсаций за детский сад. Выплаты сохранили только для семей, которые официально признаны малоимущими. После приведенной выше дискуссии с журналистами губернатор Антон Алиханов все же пояснил свою позицию: по его словам, социальная помощь должна быть адресной. «Очень много людей, вы удивитесь, которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются», — добавил глава региона. Затем он попросил больше не задавать ему вопросы о компенсациях за детский сад. Запись беседы с губернатором опубликовало издание «Новый Калининград».



