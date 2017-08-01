Реестр блогеров отменили, и вот что это значит. В одной картинке
Meduza
11:10, 1 августа 2017
С 1 августа в России вступил в силу пакет поправок, который исключил из законодательства понятие «реестр блогеров». Это значит, что блогеры больше не приравнены к СМИ и получают больше свободы по сравнению с журналистами. Правда, большинство ограничений, накладывавшихся реестром, дублируются или пересекаются с другими законами, поэтому список того, что блогерам стало можно, сильно ограничен.
Фото в анонсе: James Veysey / Camera Press / Vida Press