Три самых крутых песни группы «Кино». В одной картинке

55-летие Виктора Цоя «Медуза» отметила большим спецпроектом «Мы вышли из Кино». Поскольку у группы «Кино» множество прекрасных песен и фанаты Цоя часто спорят, какая из них самая крутая, мы решили провести собственное голосование. На протяжении недели читатели «Медузы» могли голосовать за свою любимую композицию. 26 июня голосование было закрыто. Мы подвели итоги: в первой тройке уверенно лидируют песни «Перемен!», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови». Никаких неожиданностей? Пожалуй! Но все было в ваших руках.