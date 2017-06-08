Статистик и географ Александр Трубецкой сделал карту основных дорог Римской империи 125 года нашей эры. Она оформлена в виде карты метрополитена. При создании карты Трубецкой использовал цифровую карту Римской империи The Pelagios Project и Итинерарий Антонина Августа. Географ отмечает, что внутри империи римляне чаще передвигались по воде, а не по суше. На своем сайте Трубецкой перечислил названия дорог, отмеченных на карте. Более подробно рассмотреть карту можно здесь.
Sasha Trubetskoy / sashat.me