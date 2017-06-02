Путин начал форум в Петербурге с команды «Вольно!» Только иностранцы об этом не узнали
Meduza
12:59, 2 июня 2017
2 июня на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума зал приветствовал президента России Владимира Путина стоя. Увидев это, российский лидер сказал в микрофон: «Вольно!». Синхронист перевел эту реплику присутствующим как обычное английское приветствие: «Welcome!». Верный перевод строевой команды — «At ease!» — был в трансляции RT.
Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA