Крупнейшие американские компании выступили против указа Трампа о мигрантах. Список

97 компаний (прежде всего, из технологического сектора) поддержали иски штатов Вашингтон и Миннесота, которые опротестовали указ президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции из некоторых мусульманских стран. Эти компании не являются сторонами в судебном разбирательстве, но считают необходимым предоставить суду сведения, имеющие значение для дела. Они утверждают, что указ Трампа наносит ущерб американскому бизнесу, развитию инноваций и экономическому росту. В списке на картинке — только самые известные компании; весь список здесь.
Фото в анонсе: Thomas Samson / AFP / Scanpix / LETA