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Привет, вам пишут редакторы рубрики «Шапито».

В последний раз мы виделись 23 февраля — совершенно в другом мире. В том мире мы смеялись над длинным столом, за которым Путин встречает гостей, а животных не надо было спасать — вместе с их хозяевами — от обстрелов.

С тех пор в рубрике «Шапито» не вышло ни одного материала — потому что не получается шутить, когда в Украине (и в России тоже) катастрофа. Каждый день редакторы нашей рубрики вместе с другими сотрудниками «Медузы» занимаются освещением российского вторжения в Украину. Для нашего издания сейчас нет более важной темы.

Но это, конечно, не значит, что из мира ушло добро. Мы стараемся сделать так, чтобы добрые истории обязательно выходили в «Медузе» (а также в нашем телеграме и инстаграме). И мы очень надеемся, что «Шапито» скоро к вам вернется. Это произойдет, когда закончится война.

Обнимаем и надеемся, что прямо сейчас вы в безопасности.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь