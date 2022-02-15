Ангелы — не милые пухлые дети с крыльями. Ангелы — это… это… В общем смотрите 3D-визуализацию (будет страшно, но зато станет понятно, что такое «исполненный очей»)
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Вы вообще задумывались, как выглядят ангелы? Нет, не те крылатые дети с открыток, больше напоминающие древнегреческого Эрота — а ангелы со страниц Ветхого и Нового заветов? Если нет, то впереди вас ждет много интересного. Знающие люди могут пролистывать ближайшие пару абзацев и идти в конец материала.
Итак, для начала стоит сказать, что ангелы бывают нескольких видов. В «Откровении Иоанна Богослова» описан внешний вид серафимов, которые имели «по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят».
В Книге пророка Иезекииля описываются херувимы, и они выглядят не менее странно: у существ есть крылья и четыре лица — человека, тельца, льва, орла, которые смотрят на четыре стороны.
Но самые удивительные существа — это престолы, они же офанимы. Богословы описывают их как ангелов, охраняющих престол Бога. В Книге Иезекииля они являются вместе с херувимами и предстают в виде четырех покрытых глазами колес, каждое из которых состоит из двух вложенных колес!
Образы ангелов интересуют не только религиоведов, но и профессиональных мемологов. За последние годы появилось немало мемов о «библейски достоверных ангелах».
А вот сравнение европеизированного ангела и библейского.
- Слева: согласно принципам воздухоплавания, у ангела нет никакой возможности летать. Крылья слишком маленькие, чтобы оторвать толстое тело от земли. Это что, платье? Не очень-то впечатляет! Выглядит хрупким и мягким, похож на мужчину с пониженным тестостероном.
- Справа: горящие колеса с глазами внутри, как круто! Может перемещаться в любые стороны, словно НЛО. Никто не может удерживать зрительный контакт c ним. На самом деле выглядит неземным.
А теперь то, ради чего мы здесь собрались. Перед Днем святого Валентина художник с ником jopfe.tez сделал видео с 3D-моделями трех ангельских чинов — херувима, престола и серафима, созданных по описаниям пророка Иезекииля и апостола Иоанна.
Да уж, получилось довольно пугающе! Особенно, если учесть размеры существ — для сопоставления в ролике показана фигура человека. А вообще в иерархии ангелов насчитывается не три, а девять видов — а по некоторым подсчетам даже больше. И только последний вид (просто ангел) наиболее привычен всем, кто не так внимательно изучал Библию, и больше всего похож по внешнему виду на людей.