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Вы вообще задумывались, как выглядят ангелы? Нет, не те крылатые дети с открыток, больше напоминающие древнегреческого Эрота — а ангелы со страниц Ветхого и Нового заветов? Если нет, то впереди вас ждет много интересного. Знающие люди могут пролистывать ближайшие пару абзацев и идти в конец материала.

Итак, для начала стоит сказать, что ангелы бывают нескольких видов. В «Откровении Иоанна Богослова» описан внешний вид серафимов, которые имели «по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят».

В Книге пророка Иезекииля описываются херувимы, и они выглядят не менее странно: у существ есть крылья и четыре лица — человека, тельца, льва, орла, которые смотрят на четыре стороны.

Но самые удивительные существа — это престолы, они же офанимы. Богословы описывают их как ангелов, охраняющих престол Бога. В Книге Иезекииля они являются вместе с херувимами и предстают в виде четырех покрытых глазами колес, каждое из которых состоит из двух вложенных колес!

Образы ангелов интересуют не только религиоведов, но и профессиональных мемологов. За последние годы появилось немало мемов о «библейски достоверных ангелах».

Если ангел в Библии начинает свое общение с фразы «не бойся», значит бояться все-таки есть чего

А вот сравнение европеизированного ангела и библейского.

Слева: согласно принципам воздухоплавания, у ангела нет никакой возможности летать. Крылья слишком маленькие, чтобы оторвать толстое тело от земли. Это что, платье? Не очень-то впечатляет! Выглядит хрупким и мягким, похож на мужчину с пониженным тестостероном.

Справа: горящие колеса с глазами внутри, как круто! Может перемещаться в любые стороны, словно НЛО. Никто не может удерживать зрительный контакт c ним. На самом деле выглядит неземным.

А теперь то, ради чего мы здесь собрались. Перед Днем святого Валентина художник с ником jopfe.tez сделал видео с 3D-моделями трех ангельских чинов — херувима, престола и серафима, созданных по описаниям пророка Иезекииля и апостола Иоанна.

Предупреждаем! Возможно, вы не сможете это развидеть. Трипофобам ролик смотреть точно не надо Все равно хочу увидеть Spectrum Cinema

Да уж, получилось довольно пугающе! Особенно, если учесть размеры существ — для сопоставления в ролике показана фигура человека. А вообще в иерархии ангелов насчитывается не три, а девять видов — а по некоторым подсчетам даже больше. И только последний вид (просто ангел) наиболее привычен всем, кто не так внимательно изучал Библию, и больше всего похож по внешнему виду на людей.

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